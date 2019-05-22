Для всех, кто пропустил главные новости, Nevasport сделал обзор самых интересных событий за прошедший день.

«Локомотив» стал обладателем Кубка России

Московский «Локомотив» выиграл Кубок России по футболу, в финальном матче одержав победу над екатеринбургским «Уралом». Встреча проходила на «Самара-Арене» и завершилась со счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов, отличившийся на 27-й минуте.

Климент Колесников попал в больницу

Российский пловец, двукратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников госпитализирован в связи с тромбозом вены в руке и эмболией. Спортсмена уже прооперировали, после случившегося Колесникову придется пройти длинный период реабилитации. Сам пловец сообщил, что его здоровью ничего не угрожает, а тренер уверен, что Колесников скоро вернется к тренировкам.

ISU изменил стоимость прыжков в фигурном катании

Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал обновлённую таблицу стоимости элементов в фигурном катании.В сезоне 2019/20 исполнение прыжков будет оцениваться по новым правилам, однако их базовая стоимость не изменилась. Нововведение коснулось прыжков, исполненных с недокрутом — теперь они будут оцениваться выше, чем в минувшем сезоне. Например, в прошлом сезоне базовая стоимость тройного акселя составляла 8 баллов, а минимальная стоимость с учётом недокрута равнялась 6,00. В следующем сезоне недокрученный аксель будет стоить не менее 6,40 балла.

Японская швея сделает костюм для Евгении Медведевой

Швея сборной Японии по фигурному Катанию Сатоми Ито будет работать над костюмом Евгении Медведевой для произвольной программы в следующем сезоне. «В Японии встречаемся для работы над костюмом. Договорились уже давно», — написала Медведева у себя в «Инстаграме». Произвольную программу в новом сезоне Евгения Медведева будет исполнять под саундтрек из фильма «Мемуары Гейши».

У сборной России по биатлону появился психолог

Фристайлистка, обладательница двух медалей Олимпийских игр Елизавета Кожевникова стала психологом сборной России по биатлону. Согласно информации СМИ, экс-спортсменка будет работать с женской юниорской сборной. До биатлонной команды Кожевникова оказывала психологическую помощь керлингистам и велогонщикам.