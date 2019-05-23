Нападающий футбольного клуба «Депортиво Тачире» Джанкарло Мальдонадо расплакался после того, как забил гол в ворота команд «Пуэрто Кабельо». Дело в том, что главным тренер «Пуэрто Кабельо» является родной отец футболиста.

Команды встречались в матче чемпионата Венесуэлы, «Депортиво» проигрывал со счётом 2:1. Однако на последних минутах Мальдонадо сравнял счёт (2:2). Ничья лишила команду его отца шансов на выход в плей-офф чемпионата.

На видео с матча заметно, что нападающий не обрадовался забитому голу — наоборот, он не смог сдержать эмоции и заплакал.

После 19 матчей чемпионата Венесуэлы «Депортиво Тачире» занял девятое место, «Пуэрто Кабельо» — одиннадцатое.