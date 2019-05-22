Тульский «Арсенал» получил право выступить в Лиге Европы следующего сезона по итогам розыгрыша Кубка России. Путёвка в еврокубковый турнир стала для команды первой в истории.

Перед заключительным туром чемпионата России «Арсенал» занимает шестую строчку турнирной таблицы и уже не сможет изменить свою позицию. Однако победа «Локомотива» в финале Кубка России даёт тульскому клубу право выйти в Лигу Европы.

«Сбылась мечта многих поколений тульских болельщиков: «Арсенал» — в Лиге Европы!», — написала пресс-служба команды в «Твиттере».

Напомним, в финале Кубка России московский «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал» с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого стал полузащитник Дмитрий Баринов.