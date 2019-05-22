Голкипер футбольного клуба «Барселона» Марк-Андре тер Штеген не сыграет в финале Кубка Испании. В решающем матче каталонцам предстоит встретиться с «Валенсией».

Матч состоится в субботу, 25 мая, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

27-летний голкипер продолжает испытывать дискомфорт в правом колене, поэтому будет восстанавливаться в течение ближайших недель.

В нынешнем сезоне тер Штеген принял участие в 49 играх «Барселоны» и пропустил 43 мяча. 23 матча голкипер провёл «на ноль».

Напомним, в национальном чемпионате Испании «Барселона» окончательно утвердилась на первой строчке, обеспечив чемпионство за три тура до финиша. В 35-м туре Примеры «Барса» на «Камп Ноу» нанесла поражение «Леванте» со счетом 1:0.