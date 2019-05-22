Главный тренер сборной России по гандболу Евгений Трефилов рассказал о своём состоянии после того, как перенес операцию на сердце.

Специалист сообщил, что пропустит предстоящий сбор национальной команде в Новогорске по рекомендации врачей. «Со сборной мне пока работать запрещено — мой кардиолог не разрешил», — сказал Трефилов, слова которого приводит «Команда России». Тренер выразил надежду, что сможет вернуться в строй к середине лета.

В Новогорске женская сборная России будет готовиться к двум товарищеским поединкам, в которых команде предстоит встретиться с Нидерландами. Матчи состоятся в Алмере 31 мая и 1 июня.

Напомним, Трефилов перенес операцию на сердце 19 февраля и сейчас переживает период восстановления.