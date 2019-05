View this post on Instagram

Я прыгнула с парашютом… Правда только со скалы😹(высота 1700 метров) Но зато это мой самый отважный поступок за последнее время (особенно если учитывать то, что я боюсь высоты) Как это случилось, что сподвигло меня на такой экстрим и было ли страшно можно будет увидеть в видео, которое я выложу чуть позже в IGTV🙈 Будете ждать? Интересно ли вам смотреть такие видео на просторах интернета? Какие экстремальные поступки совершали вы?