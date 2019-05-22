Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, совершила прыжок с парашютом.

На своей странице в «Инстаграме» спортсменка сообщила, что прыгнула со скалы с высоты 1700 метров. «Это мой самый отважный поступок за последнее время», — написала Бойкова и добавила, что боится высоты.

Напомним, в текущем сезоне Бойкова и Козловский дебютировали на взрослом уровне. Спортсмены завоевали бронзовые медали своего первого чемпионата Европы, а затем стали шестыми на чемпионате мира.

После чемпионата мира спортсменка сдавала экзамены, так как ещё учится в школе. В интервью официальному сайту федерации фигурного катания на коньках России Бойкова заявила, что недавно писала переводное сочинение в 11 класс.