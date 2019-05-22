Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в парном катании с Дмитрием Козловским, совершила прыжок с парашютом.
На своей странице в «Инстаграме» спортсменка сообщила, что прыгнула со скалы с высоты 1700 метров. «Это мой самый отважный поступок за последнее время», — написала Бойкова и добавила, что боится высоты.
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Я прыгнула с парашютом… Правда только со скалы😹(высота 1700 метров) Но зато это мой самый отважный поступок за последнее время (особенно если учитывать то, что я боюсь высоты) Как это случилось, что сподвигло меня на такой экстрим и было ли страшно можно будет увидеть в видео, которое я выложу чуть позже в IGTV🙈 Будете ждать? Интересно ли вам смотреть такие видео на просторах интернета? Какие экстремальные поступки совершали вы?
Напомним, в текущем сезоне Бойкова и Козловский дебютировали на взрослом уровне. Спортсмены завоевали бронзовые медали своего первого чемпионата Европы, а затем стали шестыми на чемпионате мира.
После чемпионата мира спортсменка сдавала экзамены, так как ещё учится в школе. В интервью официальному сайту федерации фигурного катания на коньках России Бойкова заявила, что недавно писала переводное сочинение в 11 класс.