Российская скелетонистка Ольга Потылицына сообщила о рождении сына.

На своей странице в «Инстаграме» Потылицына рассказала, что стала матерью: её первенец появился на свет сегодня утром, 22 мая. На фотографии видно запись о том, что вес мальчика составляет 3080 граммов.

Напомним, Потылицына является первой в российской истории победительницей этапа Кубка мира. В сезоне 2018/19 спортсменка не выступала, но в январе пояснила, что пока не намерена уходить из профессионального спорта.

Потылицына была признана виновной в нарушении антидопинговых правил на Олимпийских играх в Сочи, в результате чего Международный олимпийский комитет пожизненно отстранил её от участия в Играх. Однако 1 февраля 2018 года Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию россиянки на это решение.