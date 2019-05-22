Бывший нападающий сборной России по футболу прокомментировал фотографию Андрея Аршавина с главным тренером московского «Локомотива» Юрием Сёминым.

Аршавин опубликовал селфи с Сёминым, сделанное после победы «Локомотива» в финале Кубка России. «Близнецы», — написал Кержаков в комментарии под фото.

Напомним, в финальном матче «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал». Игра проходила на «Самара-Арене» и завершилась с минимальным счётом 1:0. Автором единственного забитого гола стал полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов.

В полуфинале Кубка России «Локомотив» обыграл «Ростов»: первый матч закончился вничью, во втором победила команда Сёмина. Екатеринбургский клуб вышел в финал благодаря победе над «Арсеналом».