Женская сборная России по волейболу встречалась с Китаем во втором матче Лиги наций и одержала победу со счётом 3:1 (25:22, 16:25, 25:16, 25:23).

В первом сете россиянкам удалось выйти вперёд, однако во втором игровом отрезке Китай оказался сильнее и сравнял счёт. Но затем российская команда смогла выиграть два сета подряд и одержать свою первую победу на турнире.

Самым результативным игроков в составе победившей команды стала Татьяна Юринская — она принесла России 17 очков. Маргарита Курило записала себе в актив 16 баллов, Екатерина Ефимова — 14.

Сборная России представляет третью группу. Ранее команда встречалась с Доминиканской республикой, следующим соперником станет сборная Бразилии. Как и все игры третьей группы, матч пройдёт на арене «Жиназио Нильсон Нельсон».