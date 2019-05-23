Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг выразил мнение, что за проявление расизма со стороны фанатов должны быть наказаны футбольные клубы.

Стерлинг заявил, что хочет связаться с представителями федерации и английской Премьер-лиги, чтобы обсудить возможности побороть расизм в футболе. По мнению футболиста, эффективным способом борьбы могло бы стать снятие очков с команды, за которую болеют фанаты, проявляющие расизм.

«Если ваша команда лишится девяти очков после победы в чемпионате Англии, вы не станете больше разбрасываться расистскими высказываниями», — заявил Стерлинг, слова которого приводит Wall Street Journal.

Стерлинг пояснил, что если штрафовать клубы денежными взысканиями, то это не даст результата. Игрок добавил, что вина в происходящем лежит на английской футбольной культуре и привычки болельщиков выпивать в пабах перед матчами.