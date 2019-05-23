Петербургский «Зенит» и московский «Локомотив» встретятся в матче за Суперкубок России. Первый трофей сезона 2019/20 будет разыгран 6 июля на стадионе «ВТБ Арена» в Москве.

Традиционно Суперкубок России разыгрывают между собой команды, одержавшие победу в национальном чемпионате и в Кубке страны. Победителем Премьер-Лиги стал «Зенит», досрочно оформивший чемпионство по итогам 27-го тура, в котором встречался с «Ахматом» и сыграл вничью. В тот же день «Локомотив» потерял очки в матче с «Арсеналом», что помогло «Зениту» стать недосягаемым для соперников по набранным очкам.

«Локомотив» стал победителем Кубка России, в финальном матче одержав победу над екатеринбургским «Уралом». Игра проходила на стадионе «Самара-Арена» и завершилась со счётом 1:0. Автором победного гола стал полузащитник «железнодорожников» Дмитрий Баринов.