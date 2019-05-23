Погибший в авиакатастрофе Эмилиано Сала не хотел переходить в «Кардифф». Об этом сообщает французское издание L’Equipe, опубликовавшее голосовое сообщение футболиста.

Из сообщения становится известно, что агент Салы узнал от сына владельца «Нанта», что клуб заинтересован в продаже футболиста. Агент рассказал, что «Кардифф» предложил много денег за Салу, поэтому «Нант» намерен осуществить сделку. «Это хороший контракт, но со спортивной точки зрения он мне неинтересен, — заявил Сала. — Они хотят заставить меня туда перейти любой ценой».

Напомним, Эмилиано Сала погиб в феврале 2019 года в результате авиакатастрофы. В ходе подводной операции поисковая группа обнаружила части пропавшего самолета, и среди них находилось тело футболиста. Во время перелёта Сала записал аудиосообщение, которое предназначалось группе друзей. В нем Сала пожаловался на плохое состояние самолета, а также признался, что опасается за свою жизнь. Игрок сказал, что он на борту самолета, который выглядит так, будто сейчас развалится, и он отправляется в Кардифф.