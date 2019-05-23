Тренер футбольного клуба «Астон Вилла» Джон Терри может возглавить «Мидлсбро», который на данный момент находится в поиске наставника.

Об этом сообщает talkSPORT. Легендарный защитник лондонского «Челси» в прошлом году завершил свою спортивную карьеру, после чего попробовал себя на тренерском поприще. «Астон Вилла», в которой он работает сейчас, вышла в финал плей-офф за право выхода в АПЛ, где встретится с «Дерби Каунти» Фрэнка Лэмпарда.

Ранее главный тренер «Мидлсбро» Тони Пьюлис покинул команду. Согласно информации СМИ, главным претендентом на должность нового наставника клуба является бывший защитник сборной Англии Джонатан Вудгейт. Однако руководство «Мидлсбро» рассматривает и другие кандидатуры — в том числе и Терри.