В Москве состоялось заседание рабочей группы комитета профессионального футбола РФС, на котором обсуждались варианты лимита на легионеров в чемпионате России.

Рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон. Кроме того, обсуждался и новый вариант — «10+15» в заявке на сезон, при котором на поле одновременно смогут находиться восемь иностранных футболистов. Данный вариант предложили представители клубов чемпионата России.

Сегодня, 23 мая, тему продолжат рассматривать на заседании исполкома РФС.

Напомним, ранее о лимите на легионеров высказался бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов. Он считает, что изменение лимита может погубить российский футбол. По мнению Иванова, переход на контроль количества легионеров в заявке катастрофически скажется на результатах сборной.