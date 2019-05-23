Сборная России по волейболу сыграет с командой Бразилии в рамках Лиги наций. Игра состоится в ночь с 23 на 24 мая и начнётся в 02:00 по московскому времени.

Сборная России представляет третью группу. Ранее команда встречалась с Доминиканской республикой и Китаем. В первом матче россиянки потерпели поражение, во втором одержали победу. Как и все игры третьей группы, предстоящий матч с Бразилией пройдёт на арене «Жиназио Нильсон Нельсон» в Бразилиа.

В матче с Доминиканой сборная России проиграла со счётом 1:3, затем с таким же результатом, но уже в свою пользу, обыграла Китай.

В составе российской команды в Лиге наций выступает волейболистка петербургского клуба «Ленинградка» Софья Кузнецова.