Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева сообщила о своем желании заниматься йогой.

«Хочу начать заниматься йогой», — написала фигуристка на своей странице в «Инстаграме».

Напомним, накануне стало известно, что швея сборной Японии по фигурному Катанию Сатоми Ито будет работать над костюмом Медведевой для произвольной программы в следующем сезоне. Спортсменка планирует выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».

Также сообщалось, что постановщиком новой короткой программы Медведевой стал Илья Авербух. Фигуристка выбрала композицию Exogenesis: Symphony, Part 3 группы Muse.

На данный момент фигуристка принимает участие в ледовом шоу Stars on Ice, которое проходит в Японии.