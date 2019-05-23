Лондонские «Арсенал» и «Челси» вернут УЕФА часть билетов на финал Лиги Европы.

Как сообщает Times, клубы не смогли реализовать более половины выделенной квоты на матч, который состоится в азербайджанском Баку. Команды получили по шесть тысяч билетов каждая, однако на данный момент «Арсеналу» удалось продать лишь 3500 билетов, «Челси» — около 2000.

Главной причиной, по которой возникли проблемы с реализацией, стала высокая стоимость перелёта из Лондона в Баку. Также отмечается, что азербайджанские отели резко подняли цены на свои услуги.

Кроме того, может быть возвращена и часть билетов, выделенных для спонсоров УЕФА. Если клубам так и не удастся реализовать свою квоту, билеты поступят в свободную продажу в Баку. На данный момент продано около 23 тысяч билетов на игру.

Финальный матч Лиги Европы состоится 29 мая и начнётся в 22:00 по московскому времени.