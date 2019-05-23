Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал ситуацию с Екатериной Глазыриной, которая вернулась после дисквалификации, но не попала в состав сборной. Спортсменке необходимо вернуть IBU свои призовые, чтобы иметь возможность выступать на международной арене.

Драчёв заявил, что деньги СБР предпочтительнее направить на развитие регионов, покупку винтовок и обустройство стрельбищ. Специалист подчеркнул, что Глазырина может получить возможность выступать в сборной, если федерация Красноярского края или Свердловской области будет биться за спортсменку. «Но с учётом того, чтобы выполнить обязательства. Ведь не мы должны выполнять их за кого-то!» — заявил Драчёв, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, в этом году у Екатерины Глазыриной закончилась дисквалификация после обвинений в применении допинга. Спортсменку отстранили от соревнований исключительно по результатам доклада Макларена, а также показаний информатора WADA Григория Родченкова.