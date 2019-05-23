Московский «Локомотив» одержал победу в финале Кубка России по футболу. Для нападающего «железнодорожников» Фёдора Смолова данный трофей стал первым в карьере.

Смолов присоединился к составу «Локомотива» летом прошлого года. До этого 29-летний форвард выступал за «Динамо», «Анжи», «Урал», «Краснодар» и голландский «Фейеноорд», однако ни с одним из клубов не завоевывал трофеи. Игрок дважды становился бронзовым призёром чемпионата России.

Напомним, в финальном поединке, который состоялся 23 мая, «Локомотив» обыграл екатеринбургский «Урал». Матч проходил на «Самара-Арене» и завершился со счётом 1:0. Автором единственного гола, принесшего победу, стал полузащитник красно-зелёных Дмитрий Баринов.

Победа «Локомотива» позволила тульскому «Арсеналу» выйти в Лигу Европы, так как железнодорожники попадают в Еврокубки напрямую по итогам чемпионата России.