В Словакии продолжается чемпионат мира по хоккею, в рамках которого сборная России сыграет с командой США на стадии четвертьфинала. Перед началом встречи букмекеры оценили шансы обеих команд и выявили фаворита.

По мнению аналитиков, в полуфинал пробьётся сборная России: на её победу ставят с коэффициентом 1.45, что составляет примерно 66% вероятности. В то, что победителем матча станет американская команда, букмекеры верят меньше: на такой исход ставят с коэффициентом 5.70 — это всего 17%.

Игра между сборными России и США состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Команда Ильи Воробьёва одержала победу в группе Б, не потерпев ни одного поражения в ходе группового этапа. Сборная США стала четвертой в группе А.