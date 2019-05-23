Олимпийский чемпион Дарюс Каспарайтис поделился ожиданиями от предстоящего матча между Россией и США, который состоится в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

«Россия на голову сильнее соперника», — заявил Каспарайтис, слова которого приводит «Чемпионат». По мнению экс-хоккеиста, в стадии плей-офф одержать победу может любая команда, но Россия является фаворитом всего турнира.

Каспарайтис, проживающий в Майами, рассказал, что в их регионе не обсуждают предстоящий матч. » В США обсуждают плей-офф НБА, НХЛ и Трампа. Может, на севере Америки как-то иначе», — сказал бывший хоккеист.

Напомним, игра между Россией и США состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Команда Ильи Воробьёва одержала победу в группе Б, не потерпев ни одного поражения в ходе группового этапа. Сборная США стала четвертой в группе А.