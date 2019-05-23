Пять последних розыгрышей Кубка России по футболу закончились тремя победами московского «Локомотива». «Железнодорожники» становились обладателями трофея в 2015 и 2017 годах, а вчера обыграли «Урал» в финальном матче нынешнего розыгрыша. Для столичного клуба этот Кубок стал уже восьмым в новейшей истории – по этому показателю он обошёл ЦСКА, который не выигрывал ни разу с 2013 года.

Nevasport вспоминает, насколько успешно российские клубы проводят сезон после победы в национальном Кубке.

2014 год, «Ростов»

«Ростов» завоевал свой первый и пока единственный Кубок России в 2014 году. Следующий сезон, однако, для команды сложился неудачно. В чемпионате России ростовчане заняли лишь 13-е место и сохранили прописку в РПЛ только благодаря стыковым матчам.

К Лиге Европы команда оказалась совершенно не готова и не добралась даже до группового этапа, в квалификации проиграв «Трабзонспору». Повторить успех в Кубке России тоже не удалось – в 1/16 «Ростов» разгромно проиграл «Сызрани».

2015 год, «Локомотив»

Сезон 2014/15 «Локомотив», как и в этом году, завершил победой в национальном Кубке. В следующем сезоне «железнодорожники» выглядели не лучшим образом: после первой части чемпионата они ушли на зимний перерыв, будучи третьими в турнирной таблице. Однако сохранить призовое место не смогли и по итогам сезона выпали за пределы пятёрки сильнейших.

Блеснуть в Лиге Европы «Локомотиву» тоже не удалось, хоть «железнодорожники» и начали с победы в своей группе. Их соперниками стали «Спортинг», «Бешикташ» и албанский «Скендербеу». В шести матчах «железнодорожники» одержали три победы: две – над албанцами, одну – над португальцами. Этого хватило, что выйти из группы с первого места.

Однако уже на стадии 1/16 финала «железнодорожники» покинули турнир, проиграв турецкому «Фенербахче» со счётом 3:1 по сумме двух матчей.

В Кубке России «Локомотив» тоже не добрался до решающей стадии, проиграв «Амкару» в 1/8 финала.

2016 год, «Зенит»

«Зенит» выиграл Кубок России в мае 2016 года и ушёл на летний перерыв, с которого вернулся с определёнными кадровыми потерями: из команды ушли Аксель Витсель и Халк, завершил карьеру Вячеслав Малафеев.

В чемпионате России петербуржцы заняли третье место, одержав восемнадцать побед в тридцати матчах. До второй строчки сине-бело-голубым не хватило одного очка.

Лигу Европы «Зенит» начал хорошо, победив пяти матчах группового этапа из шести. Но и группа петербуржцам досталась далеко не самая сильная: голландский АЗ, израильский «Маккаби» и ирландский «Дандолк».

Однако в стадии плей-офф петербуржцы повторили прошлогоднюю неудачу «Локомотива» и вылетели с турнира на стадии 1/16, проиграв одному из самых неудобных для себя соперников – бельгийскому «Андерлехту». По сумме двух встреч счёт оказался равным – 3:3, но бельгийцев спасло преимущество выездного гола.

Из Кубка России «Зенит» вылетел в 1\8 финала, разгромно проиграв махачкалинскому «Анжи» со счётом 4:0.

2017 год, «Локомотив»

В мае 2017 года игроки «Локомотива» вновь подняли над головой Кубок России, а затем начали новый, победный для себя сезон. «Железнодорожники» не пошли по неудачному сценарию прошлого раза и стали чемпионами России 2017/18.

Команда Юрия Сёмина одержала 18 побед, 6 раз за сезон проиграла и 6 раз сыграла вничью. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы занять первое место в турнирной таблице, хотя преимущество «красно-зелёных» составило всего два очка.

В Лиге Европы «Локомотив» занял первое место в группе, вновь одержав три победы в шести матчах. На этот раз соперниками москвичей стали датский «Копенгаген», молдавский «Шериф» и чешский «Фастав».

В 1/16 финала «железнодорожники» попали на «Ниццу» и наконец смогли пройти в следующий раунд, уверенно одержав две победы. Но в 1/8 с соперником повезло меньше: «Локомотив» играл с мадридским «Атлетико» и выйти в четвертьфинал не смог. Испанцы укатали команду Сёмина с общим счётом 8:1.

Из Кубка России «Локомотив» вылетел в 1/16, проиграв «Крыльям Советов» в дополнительное время.

2018, «Тосно»

В мае 2018 года «Тосно», выступающий за Ленинградскую область, неожиданно победил в Кубке России. Стоит признать, что турнирная сетка благоволила молодой команде – её соперниками были такие клубы как «Тюмень», «Томь» и «Луч-Энергия». Однако в полуфинале «Тосно» обыграл отнюдь не аутсайдера, а московский «Спартак». Затем в финале был повержен курский «Авангард», а «Тосно» получил возможность сыграть в Лиге Европы.

Однако путёвку в еврокубки команда так и не получила, как не сыграла больше и в чемпионате России. Из-за финансовых проблем клуб признали банкротом и расформировали, а долговая история растянулась ещё практически на год. Победители Кубка России не смогли найти источник финансирования, поэтому «Тосно» оказалось лишено возможности играть даже в ФНЛ.

2019, «Локомотив»

«Локомотив» вновь выиграл второй по значимости внутренний трофей страны, но путёвку в еврокубки на этот раз подарил не себе, а тульскому «Арсеналу». «Железнодорожники» и так обеспечили себе выход в Лигу чемпионов, поэтому право на Лигу Европы досталось команде, занимающей шестое место.