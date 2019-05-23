Российский теннисист Даниил Медведев примет участие в турнире ATP в Вашингтоне (США). Соревнования будут проходить в период с 28 июля по 5 августа.

Как сообщает теннисный обозреватель Михал Самульски в своем «Твиттере», участие в турнире также подтвердили ещё несколько известных спортсменов. Например, на Citi Open выступит шестая ракетка мира Стефанос Циципас, представляющий Грецию. Также участником соревнований станет японец Кей Нисикори, выигравший турни в 2015 году.

Среди подтвердивших своё участие теннисистов числятся также представитель ЮАР Кевин Андерсон, австралиец Ник Кирьос, француз Гаэль Монфис и американец Фрэнсис Тиафо.

Действующим победителем соревнований является немец Александр Зверев, однако пока неизвестно, будет ли он выступать на Citi Open в этом году.