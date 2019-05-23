В Монте-Карло стартует очередной этап серии Гран-при Формулы-1. Первая свободная практика Гран-при Монако состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 12:00 по московскому времени. Прямую трансляцию можно посмотреть здесь.

Также сегодня состоится и вторая свободная практика, начало которой запланировано на 16:00. Завтра пилоты получат день отдыха от заездов, а в субботу проведут третью тренировку, после чего состоится квалификация. Сама гонка будет проходить в воскресенье, 26 мая.

Ранее метеорологи поделились прогнозом на гоночный уик-енд: ожидается, что квалификация Гран-при будет проходить под дождём. Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг объяснил, что из-за конфигурации трассы и системы слива вода будет скапливаться на поверхности, что существенно усложнит задачу для пилотов. Трасса и без того является довольно опасной из-за близкого расположения стен.