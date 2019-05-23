Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева ответила на критику со стороны подписчика её «Инстаграм»-страницы.

Фигуристка опубликовала фото, под котором сообщила, что хочет начать заниматься йогой. Один из подписчиков спортсменки назвал это «хайпозажорзаскоком» и предположил, что Медведевой надоело быть веганом.

«Я как была веганом, так и осталась, — написала Медведева в ответ хейтеру. — И вы, как были злым человеком, так и останетесь».

Напомним, накануне стало известно, что швея сборной Японии по фигурному Катанию Сатоми Ито будет работать над костюмом Медведевой для произвольной программы в следующем сезоне. Спортсменка планирует выступать под саундтрек из фильма «Мемуары гейши».