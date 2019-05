Пресс-служба футбольного клуба «Рома» представила игровую форму команды на сезон 2019/20. Футболки будут выполнены в традиционных для итальянского клуба красно-жёлтых цветах.

Однако экипировка будет иметь одну особенность — на воротнике и рукавах будут изображены молнии. Как сообщил глава пресс-службы, данная концепция отражает влияние римской мифологии. Молнии посвящены богу Юпитеру.

📸 | A closer look at some of the details of the new kit…

➡️ https://t.co/rAegsvzzy7 pic.twitter.com/VjPd5rU6te

