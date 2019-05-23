Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, что испытывал те же проблемы, что и Евгения Медведева.

В интервью «Матч ТВ» Алиев сообщил, что внимательно наблюдает за карьерой Медведевой, и отметил проблемы, с которыми она столкнулась в начале сезона — борьба с собой и адаптация к новым условиям. «У всех бывают такие периоды, когда трудишься, но не получается показать наработанное в нужный момент», — сказал Алиев и подчеркнул, что сам испытывал подобное, поэтому понимает чувства Медведевой.

Алиев отметил, что Медведевой, однако, удалось взять себя в руки и показать, на что она способна, в то время как сам фигурист в минувшем сезоне с этой задачей не справился.

Напомним, Алиев неудачно выступил на этапах Гран-при и не вышел в финал серии, затем не смог попасть в сборную России по итогам национального чемпионата.

Сейчас спортсмен приступил к тренировкам и считает, что самое сложное уже позади.