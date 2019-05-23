Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов определился со списком футболистов, которые будут готовиться к отборочным матчам чемпионата Европы-2020.

Согласно информации, опубликованной на сайте РФС, в расположение национальной команды приглашены четыре голкипера — Маринато Гилерме, Андрей Лунёв, Сергей Песьяков и Антон Шунин.

Защитники: Максим Беляев, Георгий Джикия, Владислав Игнатьев, Фёдор Кудряшов, Роман Нойштедтер, Сергей Петров, Андрей Семёнов, Егор Сорокин, Марио Фернандес и Евгений Чернов.

Полузащитники: Ильзат Ахметов, Иван Обляков, Зелихман Бакаев, Резиуан Мирзов, Дмитрий Баринов, Алексей Миранчук, Антон Миранчук, Юрий Газинский, Александр Головин, Роман Зобнин, Алексей Ионов и Магомед Оздоев.

Нападающие: Артём Дзюба, Николай Комличенко, Фёдор Смолов и Фёдор Чалов.

Сбор национальной команды стартует 30 мая. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.