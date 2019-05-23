Российский фигурист Дмитрий Алиев рассказал, как будет проходить постановка программ на сезон 2019/20.

Спортсмен сообщил, что на данный момент ещё не определился с выбором музыке — сейчас он вместе с командой находится в поиске. Единственное, в чём точно уверен Алиев — он не хочет оставлять прошлогодние программы и будет ставить новые.

Перед сезоном 2018/19 одну из программ для Алиева поставил известный хореограф Илья Авербух, однако в этом году он не будет работать со спортсменом. «Мой тренерский штаб принял решение поставить программы своими силами, — заявил Алиев, слова которого приводит «Матч ТВ». — Но в любом случае я очень рад знакомству и общению с Ильей». Фигурист добавил, что в будущем у него, скорее всего, ещё будет возможность для совместного сотрудничества.

Новые программы Алиев собирался поставить в Италии.