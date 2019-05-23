Российский футболист Николай Комличенко, выступающий в чемпионате Чехии за «Младу Болеслав», прокомментировал попадание в состав сборной России на отборочные матчи чемпионата Европы-2020.

Комличенко впервые попал в состав национальной команды. «Вызов в сборную – сильное событие и для меня, и для моей семьи», — заявил нападающий, слова которого приводит агентство «Р-Спорт». По мнению игрока, попадание в сборную станет хорошим толчком в его карьере и придаст сил, чтобы дальше доказывать свою состоятельность.

Футболист не стал отвечать на вопрос, кто будет его главным конкурентом в сборной: по мнению Комличенко, все форварды команды — его конкуренты в хорошем смысле слова.

Помимо Комличенко, в сборную вызваны ещё три нападающих: Артём Дзюба, Фёдор Чалов и Фёдор Смолов.