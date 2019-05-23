Главный тренер футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола может продолжить карьеру в туринском «Ювентусе».

По информации Agenzia Giornalistica Italia, специалист уже договорился с итальянским клубом об условиях соглашения. Предполагается, что контракт ко специалистом будет заключен 4 июня. Также отмечается, что официально об этом объявят несколько позже — 14 июня.

Источник утверждает, что срок контракта составит 4 сезона, а оклад будет равен 24 миллионам евро в год.

Недавно сообщалось, что Гвардиола отказался принимать предложение от туринского «Ювентуса», так как хочет привести свой нынешний клуб к победе в Лиге чемпионов. Однако итальянские СМИ уверены, что ситуация изменилась.