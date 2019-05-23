Биатлонистки сборной России могут стать участницами Российской недели моды, которая будет проходить в период с 16 по 20 октября 2019 года.

Как сообщает ТАСС, участниц показа определят после того, как будут подписаны соглашения с Союзом биатлонистов России (СБР). На данный момент стороны обсуждают между собой условия выступления биатлонисток на модном показе.

Напомним, в состав сборной России для подготовки к сезону 2019/20 вошли восемь спортсменок: Екатерина Юрлова-Перхт, Светлана Миронова, Евгения Павлова, Лариса Куклина, Виктория Сливко, Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич и Наталья Гербулова.

14 мая российская команда начала подготовительный сбор в Белокурихе.