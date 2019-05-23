Три игрока петербургского «Зенита» вошли в окончательный состав сборной России на предстоящие матчи отбора на чемпионат Европы 2020 года.

Как сообщает официальный сайт Российского футбольного союза, главный тренер команды Станислав Черчесов пригласил в сборную нападающего Артёма Дзюбу, полузащитника Магомеда Оздоева и голкипера Андрея Лунёва.

Помимо Лунёва, Черчесов вызвал ещё трёх вратарей — Маринато Гилерме, Антона Шунина и Сергея Песьякова. Конкуренцию Дзюбе составят Фёдор Чалов, Фёдор Смолов и Николай Комличенко, впервые попавший в сборную.

Заявка была оглашена сегодня, 23 мая. Ранее Черчесов пояснил, что сбор национальной команды стартует 30 мая. Матч между сборными России и Сан-Марино состоится 8 июня в Саранске, затем команда отправится в Нижний Новгород, где 11 июня сыграет с Кипром.