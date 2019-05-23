Футбольный клуб «Зенит» предложил болельщикам сфотографироваться с Кубком России.

26 мая на «Газпром-Арене» «Зенит» сыграет с «Енисеем», перед началом матча будет организован традиционный фан-променад — развлекательная программа для посетителей стадиона. В рамках фан-променада будет работать фотозона, в которой выставят первый трофей «Зенита» в новейшей истории.

Ровно 20 лет назад, 26 мая 1999 года «Зенит» одержал волевую победу над столичным «Динамо» в «Лужниках» и стал первой немосковской командой, выигравшей Кубок России.

Матч между «Зенитом» и «Енисеем» будет проходить в рамках заключительного тура чемпионата России. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени. После матча футболисты петербургского клуба примут участие в чемпионском параде.