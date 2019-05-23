Футбольный клуб «Зенит» предложил болельщикам сфотографироваться с Кубком России.
26 мая на «Газпром-Арене» «Зенит» сыграет с «Енисеем», перед началом матча будет организован традиционный фан-променад — развлекательная программа для посетителей стадиона. В рамках фан-променада будет работать фотозона, в которой выставят первый трофей «Зенита» в новейшей истории.
Легенды 1999-го: перед матчем #ЗенитЕнисей отметим юбилей завоевания первого Кубка России 🏆
Подробности: https://t.co/KL67SxRFM5 pic.twitter.com/92qUNL2x1l
— ФК «Зенит»🌊 (@zenit_spb) May 23, 2019
Ровно 20 лет назад, 26 мая 1999 года «Зенит» одержал волевую победу над столичным «Динамо» в «Лужниках» и стал первой немосковской командой, выигравшей Кубок России.
Матч между «Зенитом» и «Енисеем» будет проходить в рамках заключительного тура чемпионата России. Игра начнётся в 14:00 по московскому времени. После матча футболисты петербургского клуба примут участие в чемпионском параде.