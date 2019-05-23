Французский биатлонист Кентен Фийон-Майе рассказал, что не любит отвечать на вопросы о допинге других спортсменов.

Биатлонист сообщил, что нормально относится к работе журналистов и не имеет к ним особых претензий. Единственное, что ему не нравится — это когда задают вопросы о допинге. Фийон-Майе пояснил, что затрудняется давать такие комментарии, так как и сам узнает о допинге из прессы.

«Бесит, когда ты провёл отличную гонку, а к тебе подходят и задают больше вопросов о другом спортсмене, нежели о твоём результате», — заявил Фийон-Майе, слова которого приводит Nordic Magazine.

Напомним, в минувшем сезоне Фийон-Майе стал лучшим представителем сборной Франции и занял третье место в общем зачёте Кубка мира.