Испанский теннисист Рафаэль Надаль считает, что идеальным игроком мог бы стать человек с форхендом Роджера Федерера, бэкхендом Новака Джоковича, подачей Иво Карловича и психологической устойчивостью его самого.

По мнению Надаля, теннис нуждается в звездах, которых будут узнавать даже те, кто далек от мира спорта.

Рафаэль Надаль — один из самых атлетичных теннисистов мира. Он работает по особенной методике фитнес-тренера Хоана Форкадеса, с которым сотрудничает еще с 2001 года. Сам теннисист удивляется, что до сих пор остается в топ-игроков мира.

Надаль 11 раз выиграл Открытый чемпионат Франции и еще шесть — другие турниры «Большого шлема».