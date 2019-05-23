Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк провёл презентацию заявки Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира 2023 года.

Третьяк выступил на заседании конгресса Международной федерации хоккея в Братиславе и сообщил, что новая ледовая арена в Санкт-Петербурге станет центром турнира. Специалист подчеркнул удобное расположение арены, которая находится между центром города и аэропортом Пулково. «Новый стадион станет новым центром притяжения, новой достопримечательностью Петербурга», — сказал Третьяк.

Новый Ледовый дворец будет вмещать до 21,5 тысячи болельщиков на хоккейных матчах и до 23 тысяч — на концертах.

Ранее сообщалось, что новый комплекс, построенный на месте нынешнего СКК, будет загружаться и разгружаться значительно быстрее, так как будут созданы четыре разгрузочные зоны.