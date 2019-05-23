В Монте- Карло стартовал Гран-при Монако, в рамках которого состоялась первая свободная практика. Лучшим пилотом заезда стал представитель «Мерседеса» Льюис Хэмилтон.

Второе время показал Макс Ферстаппе, представляющий «Ред Булл», с третьим результатом стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас».

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал тринадцатое время, его партнёр по команде Александер Албон стал четырнадцатым.

Напомним, сегодня, 23 мая, состоится вторая свободная практика, её начало запланировано на 16:00 по московскому времени. Третья тренировка и квалификации пройдут в субботу, а сама гонка состоится в воскресенье, 26 мая.

Ранее стало известно, что во время квалификации ожидаются осадки, что значительно осложнит работу пилотов.