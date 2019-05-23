Заявка на проведение матчей чемпионата мира 2023 года в Санкт-Петербурге была представлена главой Федерации хоккея России Владиславом Третьяком в Братиславе, где сейчас проходит ЧМ по хоккею.

Делегаты конгресса увидели проект мультифункциональной ледовой арены, которая будет построена на месте СКК. Вокруг нее к 2023 году разобьют парк.

«Ярким финальным аккордом презентации стало выступление трио русских балерин с танцевальным номером на музыку из балета «Щелкунчик» П.И. Чайковского», — говорится в официальном заявлении ФХР.

💫 Представлена заявка Санкт-Петербурга на проведение чемпионата мира в 2023 году! Презентация состоялась на Конгрессе @IIHFHockey в Братиславе, где в эти дни проходит мировое первенство: https://t.co/kjLAKFUung #снамироссия pic.twitter.com/Li8Qf1uIv9 — Хоккей России (@russiahockey) May 23, 2019

Также на чемпионат собирались претендовать Чехия и Швеция, однако позднее стало известно, что в этих странах ЧМ пройдет в последующие годы. Голосование по заявке пройдет завтра, 24 мая.

Сегодня же Россия в четвертьфинальном матче чемпионата мира встретится с США. На счету национальной сборной семь побед и ни одного поражения.