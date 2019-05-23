В Словакии стартует четвертьфинальная стадия чемпионата мира по хоккею, в рамках которой состоится матч между сборными России и США.

Ранее эти команды встречались на чемпионатах мира шестнадцать раз. В восьми встречах победа оказалась за сборной России, семь раз побеждали американцы, одна игра завершилась вничью.

На чемпионате мира-2019 Россия и США сыграют между собой сегодня, 23 мая. Игра начнётся в 17:15 по московскому времени. Команда Ильи Воробьёва одержала победу в группе Б, не потерпев ни одного поражения в ходе группового этапа. Сборная США стала четвертой в группе А.

Перед началом матча букмекеры определили фаворита: они уверены, что сборная России окажется сильнее и выйдет в полуфинал турнира.