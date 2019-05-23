В Москве состоялось заседание исполкома Российского футбольного союза (РФС), на котором обсуждался вопрос изменения лимита на легионеров.

Как сообщает «Чемпионат», никакое решение по данной теме принято не было. Комитет считает, что необходимо изучить вопрос более тщательно.

Напомним, рассматривались несколько форматов лимита: нынешний «6+5» на поле, а также «8+17» и «7+18» в заявке на сезон. Кроме того, обсуждался и новый вариант — «10+15» в заявке на сезон, при котором на поле одновременно смогут находиться восемь иностранных футболистов. Данный вариант предложили представители клубов чемпионата России.

Ранее о лимите на легионеров высказался бывший генеральный директор московского «Динамо» Дмитрий Иванов. Он считает, что изменение лимита может погубить российский футбол.