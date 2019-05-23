В составе сборной США по хоккею произошли кадровые потери перед матчем с Россией, который состоится в рамках четвертьфинала чемпионата мира.

Как информирует североамериканский инсайдер Даррен Дрегер, из-за травм с Россией не сыграют нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан. По информации Дрегера, эти игроки больше не примут участие в нынешнем чемпионате мира, даже если США выйдет в полуфинал.

Отмечается, что 18-летний Джек Хьюз, пропускавший заключительный матч группового этапа, должен появиться на льду.

Игра между Россией и США состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Ранее американский тренер заявил, что считает атаку российской команды убийственной.

Букмекеры уверены, что Россия сможет выбить США с турнира и выйти в полуфинал.