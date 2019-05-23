В Монако продолжается очередной этап серии Гран-при Формулы-1. Сегодня, 23 мая, состоится вторая свободная практика, начало которой запланировано на 16:00 по московскому времени. Прямую трансляцию заездов можно посмотреть здесь.

Напомним, сегодня уже состоялась первая свободная практика, лучшее время в которой показал пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Со вторым результатом финишировал Макс Ферстаппен, представляющий «Ред Булл», третьим стал напарник Хэмилтона по «Мерседесу» Валттери Боттас.

Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят показал 13-е время, его партнёр по команде Александер Албон — 14-е.

Завтра у пилотов будет свободный день, а в субботу состоится третья тренировка и квалификация, во время которой ожидается дождь. Сама гонка будет проходить в воскресенье.