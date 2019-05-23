Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков рассказал об обсуждениях вопроса лимита на легионеров в чемпионате России.

Дюков сообщил, что в ближайшие две недели должны быть закончены все консультации, после чего РФС примет окончательное решение. Специалист подчеркнул, что для него важно мнение представителей клубов РПЛ, поэтому он хочет, чтобы все имели возможность высказаться.

На данный момент обсуждается два варианта лимита на легионеров — нынешний и «8+17». На данный момент клубам разрешается выпускать на поле не более шести иностранных игроков одновременно. Дюков сообщил, что мнения разделились, но большинство склоняется к новому варианту. Сам специалист вообще является противником лимита, поэтому тоже считает более предпочтительным вариант «8+17».