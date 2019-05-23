Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина заявила, что пока не определилась, будет ли принимать участие в эстафетных гонках следующего сезона.

Спортсменка пояснила, что хочет обдумать ситуацию до сентября или октября, решение будет принято после летнего периода подготовки. Кузьмина добавила, что многое будет зависеть и от других спортсменок сборной Словакии. «Девчонки примут решение, готовы ли они к новому сезону, какие у них цели», — цитирует биатлонистку ТАСС.

Напомним, в марте 2019 года Кузьмина объявила о завершении карьеры, но не исключила, что будет помогать команде в эстафетных гонках.

До 2007 года Анастасия Кузьмина представляла Россию, в 2008 году приняла решение выступать за сборную Словакии. Она является сестрой олимпийского чемпиона по биатлону Антона Шипулина. В этом сезоне Кузьминой удалось впервые стать чемпионкой мира: на турнире в Эстерсунде она выиграла золото в спринтерской гонке.