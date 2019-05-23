Сборная России по хоккею прибыла на стадион Ондрея Непелы, где будет проходить четвертьфинальный матч чемпионата мира с США. Игра состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Российская команда приехала на арену примерно за два часа до игры.

Сегодня стало известно, что сборная США столкнулась с кадровыми потерями перед игрой. Нападающие Дилан Ларкин и Дерек Райан не выйдут на лёд из-за повреждений, что осложнит американцам выход в полуфинал турнира.

Букмекеры не сомневаются, что победителем матча станет команда Ильи Воробьёва, которая идёт на турнире без поражений. Сборной России удалось одержать победы во всех матчах группового этапа и занять первое место. Американцы стали четвёртыми в своей группе.