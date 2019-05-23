Перед стартом четвертьфинальной стадии чемпионата мира по хоккею букмекеры оценили шансы оставшихся команд на завоевание трофея.

По мнению аналитиков, основным фаворитом чемпионата мира является сборная России — на её победу ставят с коэффициентом 2.30. Вторым претендентом на чемпионство является сборная Канады, на которую ставят за 4.00. Замыкает тройку команда Швеции (6.50).

В четвертьфинальном матче сборной России предстоит сыграть с командой США. Поединок состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Канада в параллельном матче будет встречаться со Швейцарией, занявшей четвертое место в группе В.

Сборная Швеции сыграет с Финляндией, матч начнется в 21:15, в это же время Чехия встретится с Германией.