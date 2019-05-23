День петербургского инвестора в 2019 году пройдет 1 июня. Частные инвесторы и представители финансового сообщества соберутся в Центре Перемещений во времени KOD на улице Комсомола, 2. Эксперты обсудят вопросы частного инвестирования и управления личными финансами.

Хедлайнеры летней сессии ДПИ 2019:

Александр Резвяков (независимый частный трейдер)

Борис Блохин, Даниил Кораблев и Кирилл Пестов (ПАО Московская Биржа)

Наталья Смирнова (независимый финансовый советник).

Среди спикеров заявлены:

Денис Казымаев (БКС Брокер),

Ярослав Кабаков (ФИНАМ),

Сергей Хестанов (Открытие Брокер),

Лариса Морозова (частный инвестор).

Мероприятие организовано Московской Биржей при поддержке DEREX. Генеральный партнёр БКС Брокер.

«В ходе мероприятия, параллельно с основной программой, будут работать стенды компаний БКС Брокер, ИК Доход, Финам, где можно получить индивидуальные консультации финансовых экспертов», — рассказали организаторы.

На Дне петербургского инвестора также организуют зону для маленьких посетителей. Участники и их дети смогут посетить VR-кабинки, пройти обучающие программы и присоединиться к занимательным играм.

Участие в мероприятие бесплатное. Для посещения необходимо пройти предварительную регистрацию на сайте Дня петербургского инвестора.