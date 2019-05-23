Руководство английского «Манчестер Юнайтед» продолжает бороться за защитника амстердамского «Аякса» Матейса де Лигта.

Об этом сообщает Sportsmole. В ходе борьбы за игрока, манкунианцы решили сделать голландцу улучшенное предложение.

Недавно «красные» предлагали 19-летнему футболисту контракт с зарплатой в €14 млн в год, но получили отказ.

Трансфер игрока обойдется испанскому клубу в €74 млн.

Ране сообщалось, что де Лигт может стать футболистом каталонской «Барселоны».

Отметим, агентом Матейса де Лигта является Мино Райола.

Также сообщалось, что английский «Манчестер Юнайтед» мог приобрести защитника перед началом нынешнего сезона, но не сделал этого, потому что представители «красных дьяволов» посчитали, что футболист сильно прибавит в весе.