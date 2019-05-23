Тренерский штаб сборной России назвал состав команды на матч против сборной США.

В воротах сыграет Андрей Василевский, на скамейке запасных остался Александр Георгиев.

Первое звено: Михаил Сергачев, Никита Нестеров — Михаил Григоренко, Евгений Малкин, Евгений Дадонов;

Второе звено: Дмитрий Орлов, Никита Зайцев — Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Кирилл Капризов;

Третье звено: Динар Хафизуллин, Владислав Гавриков — Никита Гусев, Артем Анисимов, Никита Кучеров;

Четвертое звено: Никита Задоров — Илья Ковальчук, Сергей Андронов, Иван Телегин, Александр Барабанов.

Игра состоится сегодня, 23 мая, и начнётся в 17:15 по московскому времени. Напомним, сборная России завершила групповой этап на первом месте: команда Воробьёва одержала победы во всех семи матчах. Россияне обыграли Швецию, а до этого оказались сильнее Швейцарии, Латвии Норвегии, Австрии, Чехии и Италии. В матче с итальянцами игроки российской команды забросили десять шайб и устроили самый большой разгром в истории команды.